Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о невключении голкипера ПСЖ Люка Шевалье в состав национальной команды на чемпионат мира 2026-го года.

«Третий вратарь — это уникальная роль. Шевалье, который с нами уже давно, может быть разочарован. Он не играл несколько месяцев.

Риссер проводит отличный сезон; это молодой игрок, который привносит свой энтузиазм, что важно для всей команды. Благодаря тому, что он показал в марте, он вселяет в команду больше уверенности», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Шевалье пополнил состав ПСЖ летом 2025-го года. В нынешнем сезоне голкипер провел за парижан 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов.