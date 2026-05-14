Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об результатах команды в текущем сезоне, а также поделился мнением о чемпионской гонке с «Манчестер Сити» в АПЛ.

«В этом сезоне меня больше всего порадовала наша способность адаптироваться к очень сложным и напряжённым обстоятельствам — и при этом показывать результат и выигрывать столько матчей, сколько мы выиграли.

Что касается давления с лидерством в таблице, то последние несколько лет были разными. Мы побывали в обеих ситуациях. Такова реальность. Думаю, тот факт, что мы долго удерживали лидирующую позицию, показывает уровень стабильности и то, насколько хорошо действовала команда. Мы по‑прежнему являемся лидером лиги. Вот где мы сейчас. И сейчас мы как никогда нацелены завершить сезон на текущей позиции», — цитирует Артету пресс-служба «канониров».

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 79 очками после 36-ти туров, обгоняя идущий вторым «Манчестер Сити» (77) на два балла.