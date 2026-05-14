Официальный сайт английской Премьер‑лиги составил список игроков, которые будут претендовать на звание лучшего игрока текущего сезона.
Всего в нём присутствуют восемь игроков:
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
Габриэл Магальяйнс («Арсенал»);
Морган Гиббс‑Уайт («Ноттингем Форест»);
Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»);
Давид Райа («Арсенал»);
Деклан Райс («Арсенал»);
Антуан Семеньо («Манчестер Сити»);
Игор Тиаго («Брентфорд»).
За два тура до конца чемпионата таблицу АПЛ возглавляют «Арсенал» с 79 очками. Дальше идут «Манчестер Сити» (77) и «Манчестер Юнайтед» (65).