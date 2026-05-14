Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал продление контракт с национальной командой.

«Я приехал в Бразилию год назад. С первой минуты я понял, что футбол значит для этой страны. Целый год мы работали над тем, чтобы вернуть сборную Бразилии на вершину мирового футбола. Но мы с Бразильской конфедерацией футбола хотим большего. Больше побед, больше времени, больше работы. Мы очень рады объявить, что продолжим наше сотрудничество ещё четыре года. Мы будем идти вместе до чемпионата мира 2030 года. Я хочу поблагодарить CBF за доверие. Спасибо, Бразилия, за тёплый приём и за всю вашу любовь», — приводит слова Анчелотти официальный сайт CBF.

Новый контракт 66-летнего итальянского специалиста рассчитан до чемпионата мира 2030 года.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Бразилии на групповой стадии сыграет против Марокко, Шотландии и Гаити.