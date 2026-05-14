В матче 36-го тура испанской Примеры «Алавес» в родных стенах переиграл «Барселону» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ибрагим Диабате на 45+1-й минуте встречи.
Результат матча
АлавесВитория1:0БарселонаБарселона
1:0 Ibrahim Diabate 45+1'
Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Вилле Коски, Виктор Парада (Карлос Бенавидес 80'), Хон Гуриди, Антонио Бланко, Денис Суарес (Пабло Ибаньес 64'), Абде Реббах, Тони Мартинес, Angel Perez, Ibrahim Diabate (Aitor Manas 64')
Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде (Жоау Канселу 79'), Пау Кубарси, Жюль Кунде, Даниэль Ольмо, Руни Барджи (Педри 62'), Марк Берналь (Tommy Marques 87'), Марк Касадо (Ферран Торрес 62'), Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Alvaro Cortes Moyano
Жёлтые карточки: Абде Реббах 81' — Маркус Рашфорд 46'
«Барселона», которая досрочно стала чемпионом Испании, с 91 очком лидирует в турнирной таблице, а «Алавес» набрал 40 баллов и поднялся на 15-е место в турнирной таблице.