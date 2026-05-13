Руководство «Ливерпуля» не планирует в ближайшее время расставаться с главным тренером Арне Слотом, который продолжит работу с командой.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, несмотря на появлявшиеся в прессе слухи о возможной отставке нидерландского специалиста, в клубе сохраняют к нему доверие и не рассматривают вариант увольнения. Таким образом, Слот останется во главе мерсисайдцев.

Ранее в СМИ также обсуждалась возможность назначения на пост главного тренера Хаби Алонсо, который ранее работал в «Реале» и «Байере».

Слот возглавил «Ливерпуль» в 2024 году. В текущем сезоне АПЛ команда под его руководством занимает четвёртое место в турнирной таблице.