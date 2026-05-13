Наставник московского «Динамо» Ролан Гусев может продолжить карьеру в ЦСКА. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, руководство армейского клуба внимательно следит за ситуацией вокруг 48-летнего специалиста, который по окончании сезона может покинуть «Динамо». При этом отмечается, что официальных контактов между ЦСКА и тренером пока не было.

Гусев вошёл в тренерский штаб «Динамо» летом 2023 года. В ноябре 2025-го он стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина, а спустя месяц был утверждён в должности до конца сезона.

Под руководством Гусева «Динамо» провело 19 матчей во всех турнирах: команда одержала восемь побед, пять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

ЦСКА завершает сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова, который сменил Фабио Челестини.