Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды против «Локомотива» в матче 30-го тура РПЛ.

«ЦСКА играет дома, поэтому жду победы, чтобы в последнем туре команда порадовала болельщиков и ушла в отпуск в хорошем настроении. Это очень важно.

Работа Игдисамова? У него непростая ситуация, все резко поменялось, он принял команду. Сейчас надо постараться настроить команду на заключительный матч сезона и дальше смотреть, как будет.

Утвердят ли его? Мне сложно сказать. Руководство лучше знает», — цитирует Набабкина «Матч ТВ».

Матч между командами состоится 17 мая в Москве. Начало — 18:00 мск.