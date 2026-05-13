Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мыслями о выступлениях за сборную Франции.

Нападающий отметил, что игра за национальную команду имеет для него особую ценность и остаётся важнейшей частью карьеры.

«Для меня нет ничего лучше, чем представлять свою страну. В такие моменты ты становишься частью элиты мирового футбола», — сказал Мбаппе AS.

Также Мбаппе подчеркнул, что пока сложно предсказать результаты сборной Франции в ближайших турнирах, добавив, что от команды всегда ждут максимального результата и даже «чуда».

Сборная Франции примет участие в ЧМ-2026, где сыграет в одной группе с Сенегалом, Норвегией и Ираком.