Полузащитник «Сочи» Руслан Магаль высказался о совместной работе с главным тренером команды Игорем Осинькиным.

«Осинькин — сильный специалист. Мне всё нравится, он ставит качественный футбол, хочется играть. От каждого тренера ты что-то по чуть-чуть берёшь, и у Игоря Витальевича я тоже что-то яркое взял: конкретное выделить не могу, но некоторые моменты в процессе тренировок видны. Работа с ним оценивается только положительно», — цитирует Магаля «Советский спорт».

«Сочи» с 21 баллом занимает 16-е место в турнирной таблице и вылетел из РПЛ за тур до окончания сезона.