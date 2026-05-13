Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о работе Ролана Гусева в столичной команде.

«Со стороны лучше оставить Гусева в "Динамо". Но мы не знаем все тонкости. Спортивный директор общается с коллективом и видит, как тренер проводит тренировки. Он отвечает за назначения главных специалистов. Мы со своей стороны можем оценить эту ситуацию, но не так, как это может сделать спортивный директор.

Для меня Гусев — хорошая кандидатура для "Динамо". Он уже доказал, что может давать результат. Если перед ним поставить хорошие задачи на сезон, можно будет его проверить. Всё реально. На месте руководителей "Динамо" я бы к нему присмотрелся», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

«Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ за тур до окончания сезона.