Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о работе Ролана Гусева в столичной команде.

Ролан Гусев

«Со стороны лучше оставить Гусева в "Динамо".  Но мы не знаем все тонкости.  Спортивный директор общается с коллективом и видит, как тренер проводит тренировки.  Он отвечает за назначения главных специалистов.  Мы со своей стороны можем оценить эту ситуацию, но не так, как это может сделать спортивный директор.

Для меня Гусев — хорошая кандидатура для "Динамо".  Он уже доказал, что может давать результат.  Если перед ним поставить хорошие задачи на сезон, можно будет его проверить.  Всё реально.  На месте руководителей "Динамо" я бы к нему присмотрелся», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

«Динамо» с 42 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ за тур до окончания сезона.