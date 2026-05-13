Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Я понимаю эти вопросы, но прошу уважать моё решение сосредоточиться на матче. После завершения Ла Лиги я смогу ответить на них. Сейчас нужно думать об "Овьедо".

Я понимаю сомнения — я бы задавал те же вопросы на вашем месте. Но моя философия — думать не о себе, а о том, что лучше для Реала», — приводит слова Арбелоа AS.

Ранее сообщалось, что Арбелоа, скорее всего, покинет «Реал» по окончании текущего сезона. Вместо него на этот пост может быть назначен Жозе Моуринью.

Напомним, что «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры.