Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы итальянского специалиста Паоло Ваноли, допустил возможность назначения своего клиента на пост главного тренера ЦСКА.

По словам агента, Ваноли был бы не против вновь поработать в Москве, несмотря на своё прошлое в «Спартаке».

«Паоло был бы готов вернуться в Москву. Поэтому, конечно, это возможно. Если у "Спартака" есть тренер, и от них нет предложения, то почему нет?» — цитирует агента Sport24.

Ранее Ваноли уже работал в России, возглавляя «Спартак» в период с 2021 по 2022 год. После ухода из московского клуба итальянец тренировал «Венецию» и «Торино», а сейчас руководит «Фиорентиной».