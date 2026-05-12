Руководство мадридского «Реала» может принять жёсткие меры в отношении полузащитника Федерико Вальверде после инцидента с его одноклубником Орельеном Тчуамени.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, между двумя футболистами произошла драка на тренировке, за что оба игрока были оштрафованы на 500 тысяч евро. Однако последствия для Вальверде могут оказаться более серьёзными.

По данным источника, в клубе рассматривают вариант лишения уругвайца капитанских полномочий. Руководство считает, что его поведение не соответствует статусу лидера команды и не является примером для остальных игроков. Также не исключается даже возможность его продажи в будущем.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Вальверде провёл 32 матча за «Реал», забив пять голов и отдав восемь результативных передач.