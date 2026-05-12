Тренерский штаб сборной Швеции во главе с Грэмом Поттер назвал футболистов, которые войдут в заявку на чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Грэм Поттер — тренер Швеции globallookpress.com

Вратари: Виктор Юханссон, Кристофер Нурдфельдт, Якоб Виделль‑Сеттерстрём;

Защитники: Яльмар Экдаль, Габриэль Гудмундссон, Исак Хин, Эмиль Хольм, Густав Лагербильке, Виктор Линделёф, Эрик Смит, Карл Старфельт, Эллиот Струд, Даниэль Свенссон;

Полузащитники и нападающие: Таха Али, Ясин Айяри, Лукас Бергваль, Александер Бернхардссон, Антони Эланга, Виктор Дьёкереш, Александер Исак, Йеспер Чельстрём, Густав Нильссон, Беньямин Нюгрен, Кен Сема, Маттиас Сванберг, Бесфорт Зенели.

«Я подобрал состав, который способен держаться вместе и в котором игроки помогают друг другу раскрыть потенциал. Чемпионат мира — это не просто очередной сбор, перед нами стоят другие задачи, с которыми предстоит справляться сообща. Подходим к турниру с нацеленностью на победу в каждом матче», — сказал Поттер при объявлении состава.

Соперниками Швеции на групповом этапе станут сборные Туниса, Нидерландов и Японии.