Московский ЦСКА определился с главными кандидатами на пост главного тренера.

Сандро Шварц globallookpress.com

По данным «Чемпионата», основным претендентом является немец Сандро Шварц, известный в России по работе с московским «Динамо».

Если с ним не получится договориться, то будут вести переговоры с Марцелом Личкой, ранее также работавшим с бело‑голубыми.

Руководством ЦСКА рассматривается и альтернативный вариант: оставить наставником Дмитрия Игдисамова, который сейчас является исполняющим обязанности и отлично знаком со всеми молодыми игроками клуба.