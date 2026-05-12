Тренерский штаб сборной Катара по футболу во главе с Юленом Лопетеги объявили расширенный список игроков для участия в чемпионате мира 2026 года.

Всего в нем 36 игроков.

Заявка Катара Сайт Федерации Катара

Вратари: Махмуд Абунада, Мешаал Баршам, Салах Закария, Шехаб Эллеси.

Полевые игроки: Абдулязиз Хатем, Ахмед Аль-Ганехи, Ахмед Алаа, Ахмед Фатхи, Акрам Афиф, Алхашми Алхуссаин, Алмоез Али, Ассим Мадибо, Аюб Аль-Уи, Буалем Хухи, Бассам Аль-Рауи, Эдмилсон Жуниор, Хассан Аль-Хайдос, Хомам Аль-Амин, Исса Лайе, Хассим Габер, Карим Будиаф, Лукас Мендес, Мохаммед Аль-Маннаи, Мохаммед Мунтари, Мохаммед Ваад, Мубаран Шанан, Ниалл Мэйсон, Педро Мигель, Райан Аль-Али, Себастьян Сориа, Султан Аль-Браке, Тахсин Мохаммед Джамшид, Тарек Салман, Юссеф Абдулраззак.

Катар на мундиале сыграет в квартете В, а его соперниками будут Швейцария, Канада, Босния и Герцеговина.