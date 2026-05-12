Бывший футболист Руслан Пименов высказался о победе « Динамо » в матче с « Краснодаром » (2:1).

«Краснодар играл лучше, имел стопроцентные моменты, но не реализовал их. "Краснодар" поплатился за свои ошибки. Скорее всего, они упустили чемпионство. Думаю, "Зенит" выиграет РПЛ. Но я не считаю, что "Зениту" будет легко в решающей игре с "Ростовом". Будет битва», — цитирует Пименова «Матч ТВ»..

«Краснодар» не смог вернуться на первое место. Подопечные Мурада Мусаева (63 очка) идут вторыми с отставанием в два очка от первого «Зенита». «Динамо» с 42 баллами занимает восьмое место.