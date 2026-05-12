Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике остался без индивидуальной награды по итогам сезона в чемпионате Франции.

Луис Энрике globallookpress.com

Приз лучшему тренеру Лиги 1 достался наставнику «Ланса» Пьеру Сажу, который опередил в голосовании сразу нескольких конкурентов, включая Луиса Энрике, Паулу Фонсеку из «Лиона», Бруно Женезио из «Лилля» и Оливье Панталони из «Лорьяна».

Под руководством Сажа «Ланс» проводит сильный сезон и занимает второе место в турнирной таблице, тогда как «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате.

Напомним, команда Луиса Энрике близка к очередному титулу в Лиге 1 и во второй раз подряд вышла в финал Лиги чемпионов. В решающем матче турнира 30 мая «ПСЖ» встретится с лондонским «Арсеналом».