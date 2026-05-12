Экс‑звезда «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает попадание в расширенный список сборной России 18‑летнего хавбека манкунианцев Амира Ибрагимова большим авансом.

«Посмотрим, что он из себя представляет, а потом уже будем делать выводы. У нас тоже Пиняев ездил в "Манчестер", но пока в "Локомотиве". Амир капитанит в молодежном составе, но это не показатель. Вот будет капитаном в основном составе "Юнайтед", тогда и будем говорить конкретнее. Надо чтобы он играл и помогал, я буду только рад если у него получится в "Манчестере" и в сборной России. Удачи ему», — сказал Канчельскис «СЭ».

В мае и июне команда Валерия Карпина проведёт три товарищеских матча. Сегодня был объявлен расширенный список на этот сбор.

28 мая в Каире команда сыграет против сборной Египта, 5 июня — с Буркина‑Фасо в Волгограде, а 9 июня встретится с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.