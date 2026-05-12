Пресс-служба национальной команды России представила расширенный состав игроков для участия в товарищеских матчах, запланированных на май-июнь.
Вратари: Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба — «Спартак», Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).
Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все — «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Манчестер), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург).
В рамках предстоящего международного перерыва сборная России под руководством Валерия Карпина проведет три встречи — против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.