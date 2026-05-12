Экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко оценил работу Фабио Челестини в армейской команде.

«Мне показалось, что Челестини не нашёл общий язык с ветеранами ЦСКА. Акинфеев, Мойзес — из этого конфликта можно было выкрутиться и не доводить до того, что ключевой защитник потом перестал играть. Уход Алексея Березуцкого, он столько отдал ЦСКА… Это три человека, с которыми стоило найти общий язык.

Одно дело, когда ты ставишь на молодых, а возрастные футболисты играют не так часто, но это не та ситуация. Эти люди очень много сделали для ЦСКА, с такими надо находить общий язык. В тренерский штаб приезжали иностранные специалисты. Если бы было больше россиян, которые могут помочь в коммуникации с командой и лучше знают условия, было бы лучше. Это тоже оказалось неверным шагом», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

ЦСКА после 29 туров идет пятым в таблице РПЛ, набрав 48 очков.