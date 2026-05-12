«СЭ» сообщает, что «Динамо» планирует усилить состав в преддверии летнего трансферного окна. Особое внимание уделяется поиску игроков на две позиции: левого защитника и вингера.

В случае с вингером не имеет значения, будет ли это левый или правый фланг. Главное — чтобы футболист обладал высоким уровнем мастерства.

После 29 туров сезона РПЛ 2025/26 «Динамо» имеет в своем активе 42 очка, что позволяет команде занимать восьмое место в турнирной таблице. В заключительном, 30-м туре чемпионата России «Динамо» встретится на выезде с «Балтикой».