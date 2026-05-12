Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных».

«У меня нет претензий к Моуринью. Он кажется мне высококлассным профессионалом. Я не хочу видеть его в "Реале".

Думаю, что другие тренеры лучше справились бы с работой в клубе моей мечты. Это моё личное мнение. Ничего больше», — написал Касильяс на своей странице в соц. сети.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может официально объявить о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Сейчас португалец возглавляет «Бенфику».