Мадридский «Реал» официально объявит о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера.  Сделка завершена, и обе стороны достигли договоренности.  Об этом сообщил инсайдер Саша Тавольери.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью globallookpress.com

Ожидается, что официальное представление Моуринью состоится на следующей неделе.  Ранее Жозе Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы.  За это время он привел команду к победе в чемпионате Испании, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

В настоящее время специалист тренирует португальскую «Бенфику», которая, по информации СМИ, согласилась отпустить его в «Реал».