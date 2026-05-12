Мадридский «Реал» официально объявит о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера. Сделка завершена, и обе стороны достигли договоренности. Об этом сообщил инсайдер Саша Тавольери.

Ожидается, что официальное представление Моуринью состоится на следующей неделе. Ранее Жозе Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы. За это время он привел команду к победе в чемпионате Испании, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

В настоящее время специалист тренирует португальскую «Бенфику», которая, по информации СМИ, согласилась отпустить его в «Реал».