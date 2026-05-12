Полузащитник сборной Алжира Набиль Бенталеб может сменить клубную прописку этим летом, сообщает Footmercato.

Срок действия его контракта с «Лиллем» истекает, и футболист привлекает внимание зарубежных команд. По информации источника, «Бешикташ» уже проявил интерес к игроку.

Также сообщается, что другой турецкий клуб заинтересован в Бенталебе. Полузащитник имеет шансы продолжить карьеру в Саудовской Аравии, а также привлекает внимание топ-клубов Лиги 1 и команд из середины таблицы АПЛ.

В текущем сезоне Набиль Бенталеб сыграл 36 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.