Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу команды в матче против «Рубина» (2:1).

«Очень приятно взять три очка дома в завершающем домашнем матче сезона. Рады, что порадовали болельщиков. Только казалось, что было несложно. У "Рубина" при счете 1:0 во втором тайме тоже были моменты. Нужно было забивать в первом тайме, у нас были стопроцентные моменты. Не забили, во втором тайме устроили себе десятиминутку, когда было нервно», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

«Спартак» с 51 баллом вернулся на четвертое место в РПЛ, «Рубин» (42) — седьмой.