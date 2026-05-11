Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал трехкратным чемпионом Испании, оформив очередной титул в Ла Лиге.

Каталонский клуб обеспечил себе чемпионство после домашней победы над мадридским «Реалом» в 35-м туре, завершившейся со счётом 2:0.

Для 18-летнего футболиста этот титул стал уже третьим в карьере, что позволило ему достичь этого результата быстрее, чем многим звёздам мирового футбола. Отмечается, что по количеству чемпионств в Испании в молодом возрасте Ямаль опередил ряд известных игроков, включая Криштиану Роналду, который за время выступлений за «Реал» выигрывал Ла Лигу дважды.

В текущем сезоне Ямаль провёл 28 матчей в чемпионате, забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.