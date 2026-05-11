Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе над «Краснодаром» (2:1) в чемпионате России.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Реванш? Если вы подобрали такое слово, то можно и так сказать.

Игра хорошо складывалась. Не могу сказать, что чего‑то не получилось. Первый тайм немного аккуратно играли, но второй был полностью за нами. "Краснодар" был уставший, а у нас получилось забить. Рад за Ваню [Сергеева], он забил в день рождения.

Эмоции? Понятно, что если спросить всю команду, то все бы обменяли эту победу на победу в Кубке России. Мы шли за мечтой, а "Краснодар" не дал этого сделать», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

«Краснодар» не смог вернуться на первое место. Подопечные Мурада Мусаева (63 очка) идут вторыми с отставанием в два очка от первого «Зенита». «Динамо» с 42 баллами занимает восьмое место.