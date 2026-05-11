Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (1:3) в матче 29-го тура РПЛ.

«Не хватило уверенности в своих действиях, это, наверное, в большей степени связано с психологической особенностью. Это с одной стороны понятно, потому что было одновременно достаточно много молодых игроков. И здесь, конечно, вот этих лидерских качеств, которые присущи таким игрокам как Артем Дзюба, явно не хватило. "Ростов" как будто бы в первом тайме оказался злее.

Ну и третий мяч нас прибил, потому что я считаю, что до этого однозначно было нарушение на Беншимоле. Мы могли быть успешнее в этой ситуации, это привело к таким последствиям, что было трудно уже отыграть два мяча.

Ничего не потеряно, всё зависит от последнего матча. Конечно, мы максимально усложнили себе ситуацию, но надо выбираться из этой ситуации. Мы должны всё отбросить в сторону и как будто бы заново родиться», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

«Акрон» остался на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.