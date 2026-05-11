«Спартак» на своем поле обыграл «Рубин» в матче 29-го тура РПЛ со счетом 2:0.
Кристофер Ву вывел хозяев вперед уже на четвертой минуте встречи. Во второй половине встречи Пабло Солари на 60-й минуте удвоил преимущество.
Александар Юкич сократил отставание в компенсированное время, но на большее казанцев не хватило.
Результат матча
Спартак: Маркос Маркиньос, Maksimenko, Denisov, Wooh, Djiku, Zobnin, Litvinov, Umyarov, Solari, Barco, Ugalde
Рубин: Staver, Maldonado, Vujacic, Teslenko, Arroyo Cordoba, Hodza, Saavedra, Nizhegorodov, Gripshi, Daku, Bezrukov
Жёлтая карточка: Маркос Маркиньос 53' (Спартак)
«Спартак» с 51 баллом вернулся на четвертое место в РПЛ, «Рубин» (42) — седьмой.