«Спартак» на своем поле обыграл «Рубин» в матче 29-го тура РПЛ со счетом 2:0.

Пабло Солари

Кристофер Ву вывел хозяев вперед уже на четвертой минуте встречи.  Во второй половине встречи Пабло Солари на 60-й минуте удвоил преимущество.

Александар Юкич сократил отставание в компенсированное время, но на большее казанцев не хватило.

Результат матча

СпартакМоскваСпартак2:0РубинРубинКазань
Спартак:  Маркос Маркиньос,  Maksimenko,  Denisov,  Wooh,  Djiku,  Zobnin,  Litvinov,  Umyarov,  Solari,  Barco,  Ugalde
Рубин:  Staver,  Maldonado,  Vujacic,  Teslenko,  Arroyo Cordoba,  Hodza,  Saavedra,  Nizhegorodov,  Gripshi,  Daku,  Bezrukov
Жёлтая карточка:  Маркос Маркиньос 53' (Спартак)

«Спартак» с 51 баллом вернулся на четвертое место в РПЛ, «Рубин» (42) — седьмой.