Главный тренер «Атлетико», Диего Симеоне, поделился своими мыслями о победе «Барселоны» в чемпионате.

«Барселона» — лучшая команда в мире. Они показали отличную игру и заслуженно стали чемпионами, как и в предыдущем сезоне. Когда я смотрел матч «Барселоны» против «Реала», я не мог не думать о том, как мы дважды выбили эту команду из Лиги чемпионов и Кубка Испании«, — заявил Симеоне в интервью Marca.

После 35 туров Ла Лиги "Барселона" набрала 91 очко и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, "Реал", на 14 очков за три тура до завершения сезона.