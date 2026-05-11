Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал победу армейцев над «Пари НН» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Игра оставила двоякие впечатления: с одной стороны, не совсем хорошая по качеству получилась игра, но с другой стороны — выиграли и заработали три очка, которые сейчас очень важны. Игдисамов? Каких-то глобальных перестроек сейчас не будет, потому что осталось совсем немного до конца сезона. Поэтому как команда выступала в весенней части, так она сейчас и продолжает. Все ждут окончания сезона, и уже там будут изменения», — цитирует Набабкина «Советский спорт».

ЦСКА набрал 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.