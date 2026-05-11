Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против «Динамо» (1:2).

«Тяжело говорить после такого матча. Неплохо провели первый тайм, забили гол, дальше ошибка в середине поля, что в итоге закончилось голом. В конце стали играть более рискованно, пропустили быструю атаку. Нет претензий ни к кому, спасибо болельщикам.

Судейство? Я думаю, что не из‑за судейства мы проиграли сегодня», — цитирует Мусаева «Матч ТВ ».

«Краснодар» не смог вернуться на первое место. Подопечные Мурада Мусаева (63 очка) идут вторыми с отставанием в два очка от первого «Зенита». «Динамо» с 42 баллами занимает восьмое место.