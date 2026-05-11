В СМИ появилась информация о возможном возвращении Жозе Моуринью в мадридский «Реал».

Как сообщает Соре, руководство «королевского клуба» планирует официально объявить о назначении португальского специалиста после завершения последнего тура Ла Лиги.

При этом отмечается, что текущий клуб тренера — «Бенфика» — готов отпустить его после заключительного матча чемпионата Португалии, который состоится 17 мая.

По данным источника, сам Моуринью не возражает против второго этапа работы в мадридской команде и положительно относится к возможному возвращению.

Напомним, в нынешнем сезоне «Реал» остался без завоёванных трофеев. На данный момент команду возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на этом посту Хаби Алонсо в январе.