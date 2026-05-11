Бывший нападающий «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с казанским «Рубином» в рамках 29-го тура РПЛ.

«"Спартак" однозначный фаворит матча с "Рубином". У красно-белых есть шансы на медали, играют дома. Команда в хорошей форме, большая обойма футболистов. В других командах состав еле набирается, а у "Спартака" всё великолепно. "Спартак" явный фаворит и обязан обыгрывать "Рубин"», — цитирует Мора «Чемпионат».

Матч между командами состоится сегодня, 11 мая в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 17:30 мск.