Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал победу своей команды над «Пари НН» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Не соглашусь, что "Пари НН" играл лучше нас. В первом тайме мы хорошо двигали мяч, создавали моменты, но упустили две быстрые атаки. Во втором тайме игра открылась, было пространство, которым пользовался "Пари НН". Удалось перевернуть игру за счет того, что мы обновили переднюю линию нападения, стали более активными. Стали насыщать штрафную, доставлять мячи. Мы проявили характер и забрали игру», — цитирует Игдисамова «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.