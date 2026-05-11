Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Было очень сложно. Несмотря на созданные моменты, в переходных фазах игроки ЦСКА давлением доставили много проблем. Сейчас лишних слов не хочется говорить.

Как будем настраиваться на "Рубин"? Как обычно. Ребята все понимают. Восстановление эмоционального фона — тяжелейший вопрос. Казалось, что все было так близко… Но мы профессионалы и со своей стороны будем делать всё возможное», — цитирует Гаранина «Матч ТВ».

«Пари НН» с 22 очками остался на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.