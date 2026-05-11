Немецкий наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик достиг договоренности о новом контракте с клубом. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новый договор с тренером будет действовать до лета 2028 года и предусматривает возможность продления еще на один сезон — до лета 2029 года.

Все детали соглашения были согласованы после предварительных переговоров, которые состоялись несколько недель назад. Агент Флика, Пини Захави, и представители «Барселоны» успешно завершили обсуждение условий контракта.

Текущий контракт с тренером действует до лета 2027 года. Официальное объявление о продлении соглашения ожидается в ближайшее время.