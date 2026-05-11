Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа обратился к болельщикам команды после неудачного сезона, в котором клуб остался без трофеев.

Бельгийский вратарь признался, что футболисты испытывают такое же разочарование, как и поклонники «сливочных». По словам Куртуа, в команде рассчитывали на совершенно другие результаты по итогам сезона.

«Мы извлечём уроки из случившегося. Правильно отреагируем и вернёмся ещё более сильными», — написал бельгиец в соцсетях.

Напомним, чемпионский титул в Ла Лиге досрочно завоевала «Барселона», тогда как «Реал» под руководством Альваро Арбелоа располагается на второй строчке турнирной таблицы.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Куртуа провёл 29 матчей, в 11 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.