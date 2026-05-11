Каталонская «Барселона» организует чемпионский парад 11 мая, который начнется в 17:00 по испанскому времени (18:00 по московскому времени).

«Мужская первая команда Барселоны выйдет на улицы Барселоны 11 мая, в 17:00 по местному времени, чтобы отпраздновать с болельщиками победу в чемпионате и Суперкубке Испании. Парад чемпионов пройдет по нескольким знаковым районам города в рамках грандиозного празднования, открытого для всех желающих.

Игроки, тренерский штаб и болельщики проведут особый день, празднуя не только трофеи, но и возвращение команды на "Камп Ноу", что стало одним из определяющих моментов сезона. Стадион вновь стал символом единства, эмоций и коллективной гордости, укрепляя связь между "Барсой" и ее болельщиками.

Парад также задуман как дань уважения уникальной связи между клубом и его болельщиками, основанной на страсти, преданности делу и общем чувстве сопричастности», — написала пресс-служба каталонского клуба.