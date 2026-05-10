Экс-игрок «Локомотива» Заза Джанашия рассказал, чего ждет от матча железнодорожников против «Балтики» в 29-м туре РПЛ.

«Батракова не будет — это плохо, но другим пацанам предоставляется шанс сыграть лучше, чем Алексей.  Думаю, что "Локомотив" сейчас все равно сильнее.  Да, я также играл в "Балтике" и знаю, что там любят футбол и очень хорошо болеют, но в "Локо" любят еще сильнее.  Болельщики помогут хозяевам.

Смотря на весь сезон и оставшийся календарь, чем тяжелее соперник, тем лучше для "Локомотива".  Поэтому надеюсь, что "Локо" останется на третьем месте», — сказал Джанашия «СЭ».

Встреча между «Локомотивом» и «Балтикой» начнется 10 мая в 19.30 мск.  Московский клуб идет третьим с 50 очками.  У «Балтики» 46 баллов и пятая позиция.