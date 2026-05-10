«Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол в составе «канониров» записал на свой счет Леандро Троссард на 83-й минуте.
Уже на 90+5-й минуте нападающий «Вест Хэма» Каллум Уилсон сравнял счет, но после просмотра ВАР главный судья отменил гол.
Результат матча
Вест ХэмЛондон0:1АрсеналЛондон
0:1 Леандро Троссард 83' 1:1 Каллум Уилсон 90+5'
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Жан-Клер Тодибо, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси (Каллум Уилсон 85'), Аарон Ван-Биссака, Матеуш Фернандеш, Валентин Кастеллано (Пабло 67'), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Tomas Soucek, Malick Diouf
Арсенал: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори (Кристьян Москера 46'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт (Мартин Субименди 28'), Эберечи Эзе (Мартин Эдегор 67'), Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке 80'), Майлс Льюис-Скелли, Деклан Райс, Виктор Дьёкереш, Леандро Троссард
Жёлтые карточки: Валентин Кастеллано 34', Крисенсио Саммервилл 38', Жан-Клер Тодибо 68' — Букайо Сака 77', Кристьян Москера 79', Вильям Салиба 89', Леандро Троссард 90+1'
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 79-ю очками в активе, опережая «Манчестер Сити» на 5 баллов. «Вест Хэм» располагается на 18-й строчке с 36-ю баллами.