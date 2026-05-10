После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 79-ю очками в активе, опережая «Манчестер Сити» на 5 баллов. «Вест Хэм» располагается на 18-й строчке с 36-ю баллами.

Уже на 90+5-й минуте нападающий «Вест Хэма» Каллум Уилсон сравнял счет, но после просмотра ВАР главный судья отменил гол.

Единственный гол в составе «канониров» записал на свой счет Леандро Троссард на 83-й минуте.

«Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

