«Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол в составе «канониров» записал на свой счет Леандро Троссард на 83-й минуте.

Уже на 90+5-й минуте нападающий «Вест Хэма» Каллум Уилсон сравнял счет, но после просмотра ВАР главный судья отменил гол.

0:1
0:1 Леандро Троссард 83' 1:1 Каллум Уилсон 90+5'
Вест Хэм:  Мадс Хермансен,  Жан-Клер Тодибо,  Константинос Мавропанос,  Аксель Дисаси (Каллум Уилсон 85'),  Аарон Ван-Биссака,  Матеуш Фернандеш,  Валентин Кастеллано (Пабло 67'),  Джаррод Боуэн,  Крисенсио Саммервилл,  Tomas Soucek,  Malick Diouf
Арсенал:  Дэвид Райа,  Риккардо Калафьори (Кристьян Москера 46'),  Габриэль Магальяйнс,  Вильям Салиба,  Бен Уайт (Мартин Субименди 28'),  Эберечи Эзе (Мартин Эдегор 67'),  Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке 80'),  Майлс Льюис-Скелли,  Деклан Райс,  Виктор Дьёкереш,  Леандро Троссард
Жёлтые карточки:  Валентин Кастеллано 34',  Крисенсио Саммервилл 38',  Жан-Клер Тодибо 68'  —  Букайо Сака 77',  Кристьян Москера 79',  Вильям Салиба 89',  Леандро Троссард 90+1'

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 79-ю очками в активе, опережая «Манчестер Сити» на 5 баллов.  «Вест Хэм» располагается на 18-й строчке с 36-ю баллами.