Крайний защитник итальянской «Ромы» и сборной Бразилии Уэсли Франса попал на карандаш сразу нескольких европейских топ‑клубов.

По данным портала Calciomercato.it, 22‑летним игроком интересуются «Барселона», мадридский «Реал», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Но пока из них никто не делал официального предложения.

За «Рому» Уэсли выступает первый сезон и сразу стал одним из лучших латералей Серии А. Напомним, что год назад защитником активно интересовался «Зенит», но он выбрал римлян.

В этом в Серии А бразилец сыграл 28 матчей и забил в них 5 голов.