Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев подвел итог матча против «Локомотива» (0:1).

«Едем 0:1 — без результата. Поздравляем "Локомотив" с заслуженным результатом. Думаю, он уже не отпустит бронзу. "Локомотив" воспользовался пространством очень умело и забил быстрый гол. Мы наигрывали этот момент, но Мендель упускает игрока и мы пропускаем.

"Локомотив" играл правильно. Но у нас была штанга в первом тайме, пенальти во втором. Закончи мы вничью, были бы более довольны, конечно. Конечно расстроены, седьмая игра без максимальных результатов, без побед. Но что касается следующего года, матч оставил позитивные восприятия. Мы будем играть. Надеюсь, с возвращением наших лидеров у нас будет всё улучшаться.

Если Петров не забивает пенальти, что я могу требовать с Беликова и Бевея [Бевеева]. Максим Петров вошел в игру и четыре потери, второй Петров сыграл достаточно хорошо, но не забил пенальти. Футбол как лакмусовая бумажка проявляется в такие непростые моменты у лидеров», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

«Локомотив» с 53 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» с 46 баллами идет пятой.