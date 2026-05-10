Московский «Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

Как сообщает аккаунт Puskas Sports в социальной сети X, российский клуб уже направил официальное предложение по трансферу 22-летнего бразильца.

При этом стоит отметить, что данный источник ранее не был замечен в публикации крупных инсайдов.

Фелипе Аугусто выступает за турецкий клуб с лета 2025 года. За это время форвард сыграл 37 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 15 забитых мячей.

Контракт бразильского футболиста с «Трабзонспором» действует до лета 2029 года.