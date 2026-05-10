Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о поражении своей команды в матче 35-го тура испанской Примеры против «Сельты» (0:1).

Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико» globallookpress.com

«Мы снова вернулись к понятию "принятие ситуации". Нынешняя ситуация явно неблагоприятная, потому что у нас было три шанса, мы ни один из них не реализовали. У них был шанс Борхи (Иглесиаса), который продемонстрировал отличное мастерство и хладнокровие в завершении атак. Ребята отдали все силы, больше тут нечего сказать.

Когда выходишь на поле, никогда не хочется проигрывать. Могли победить, если бы были более результативными. Помните, как в начале чемпионата, было просто катастрофой? А потом мы соревновались в Лиге чемпионов, в Кубке… Повторяю, всё дело в управлении командой, потому что игроки прилагают невероятные усилия, теперь нам нужно соревноваться с любым доступным соперником», — приводит слова Симеоне Marca.

После этого матча «Атлетико» располагается на 4-й позиции в таблице Примеры с 63 очками в активе. В следующей встрече «матрасники» сыграют против «Осасуны» 12-го мая.