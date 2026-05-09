Мадридский «Атлетико» проиграл «Сельте» (0:1) в матче 35-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в этом матче гости забили на 62-й минуте благодаря точному удару Борхи Иглесиаса.
Результат матча
АтлетикоМадрид0:1СельтаВиго
0:1 Борха Иглесиас 62'
Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке, Алекс Баэна (Обед Варгас 69'), Адемола Лукман (Науэль Молина 60'), Антуан Гризманн (Тьяго Альмада 61'), Александр Сёрлот, Хосе Хименес (Робен Ле Норман 20')
Сельта: Йонуц Раду, Оскар Мингуэза (Михайло Ристич 89'), Альваро Нуньес (Яго Аспас 68'), Маркос Алонсо, Хави Родригес, Уиллот Сведберг (Уго Альварес 77'), Илаш Мориба, Йоэль Лаго, Борха Иглесиас (Серхио Каррейра 68'), Пабло Дуран (Ферран Жуджла 68'), Fer Lopez
Жёлтые карточки: Алекс Баэна 66' — Илаш Мориба 19', Fer Lopez 77'
После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры с 63 очками в активе. «Сельта» — на 6-й строчке с 50-ю баллами.