Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал очень тяжёлой победу над «Сочи» (2:1) в 29‑м туре РПЛ.

Сергей Семак globallookpress.com

После первого тайма «Зенит» проигрывал со счётом 0:1. Только после перерыва голы Луиса Энрике на 59‑й минуте и Александра Ерохина на 83‑й минуте склонили чашу весов в пользу питерцев.

«Простых игр не бывает, перед игрой мы об этом говорили. "Сочи" старался играть и использовать наши ошибки. В принципе, было пару моментов в первом тайме, где мы ошиблись, и те моменты, которые были, не использовали.

Мы, в свою очередь, не использовали шансы, чтобы забить — ни с пенальти, ни с игры. А когда ты не забиваешь или реализация на таком низком уровне, то сложно. Уже появляется психологическая уверенность у игроков "Сочи": они ведут 1:0, значит, нужно обороняться и защищаться.

Думаю, что ребята молодцы, смогли забить. Моменты были, и в достаточном количестве, чтобы забивать ещё. Но, к сожалению, сегодня реализация довела до такой концовки, где могло быть всё что угодно», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».