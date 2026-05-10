«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.
У гостей единственный гол забил Харви Барнс на 74-й минуте.
«Ноттингем Форест» сумел сравнять счет на 88-й минуте благодаря точному удару Эллиота Андерсона.
Результат матча
Ноттингем ФорестНоттингем1:1НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
0:1 Харви Льюис Барнс 74' 1:1 Эллиот Андерсон 88'
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Морато, Неко Уильямс, Лука Нец (Джеймс Макати 83'), Николас Домингес (Райан Йейтс 46'), Эллиот Андерсон, Игор Жезус (Лоренцо Лукка 83'), Дилан Баква (Омари Хатчинсон 64'), Тайво Авонийи (Крис Вуд 73'), Жаир Кунья
Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Малик Тшау, Джейкоб Мёрфи (Джейкоб Рэмси 61'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс (Киран Триппьер 90'), Льюис Холл, Уильям Осула (Йоан Висса 71'), Ник Вольтемаде (Харви Льюис Барнс 61'), Жоэлинтон
Жёлтые карточки: Игор Жезус 49' (Ноттингем Форест), Райан Йейтс 54' (Ноттингем Форест)
«Ноттингем Форест» занимает 15-е место в таблице АПЛ с 43 баллами в активе, а «Ньюкасл» — на 13-й строчке с 46-ю очками.